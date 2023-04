WTA Stuttgart - De retour de blessure, Iga Swiatek défend son titre sur la terre battue de Stuttgart

"Je ne suis plus blessée, c'est le plus important", déclaré Iga Swiatek, qui s'était blessée aux côtes à Indian Wells. Elle avait ensuite dû renoncer au tournoi de Miami et aux qualifications pour la phase finale de la Billie Jean King Cup. "J'ai l'impression d'avoir bien utilisé ce temps passé à Varsovie pour me reposer et ne pas penser au tennis. J'ai repris l'entraînement petit à petit. Me voilà, et je pense être prête. On verra sur le terrain mais honnêtement, à l'entraînement, je joue comme si je n'avais jamais arrêté". Iga Swiatek s'était imposé l'an dernier à Stuttgart en battant la Bélarusse Aryna Sabalenka 6-2, 6-2 en finale. (Belga)