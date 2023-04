Arrivée de Lavrov à Cuba après une visite-éclair au Nicaragua

M. Lavrov rencontrera jeudi le président cubain Miguel Diaz-Canel, réélu sans surprise mercredi à la tête de Cuba, et son ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla, selon un communiqué ministériel. Le chef de la diplomatie russe avait effectué mercredi une visite-éclair à Managua avant de s'envoler quatre heures plus tard pour Cuba, dernière étape d'une tournée diplomatique en Amérique latine qui l'a également conduit au Brésil et au Venezuela. "Les Occidentaux, sous l'égide de pays comme les Etats-Unis (...) essaient de faire proliférer leur hégémonie par des conflits comme en Ukraine", a déclaré M. Lavrov lors d'une déclaration télévisée avant son départ du Nicaragua. Mme Rosario Murillo, vice-présidente et épouse du président Daniel Ortega avait salué à la télévision publique Canal 4 l'arrivée pour une visite d'Etat de M. Lavrov dans "notre Nicaragua béni". Le ministre russe a rencontré le président ainsi que son homologue nicaraguayen Denis Moncada, le ministre nicaraguayen des Finances Ivan Acosta et le conseiller de la présidence pour les investissements, le commerce et la coopération Laureano Ortega Murillo, lui-même fils du couple présidentiel, a précisé Mme Murillo. Lors d'un échange retransmis à la télévision, MM. Ortega et Lavrov ont dénoncé les sanctions imposées le jour même par les Etats-Unis à trois juges nicaraguayens qui ont déchu de leur nationalité 316 opposants qualifiés de "terroristes" par M. Ortega. La veille, à Caracas, M. Lavrov avait appelé à une "union" pour contrer "le chantage" des sanctions occidentales. (Belga)