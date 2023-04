ATP Banja Luka - Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les demi-finales

Gillé (ATP 44 en double), 32 ans, et Vliegen (ATP 45), 29 ans, ont battu les Serbes Nikola Cacic (ATP 60) et Miomir Kecmanovic (ATP 135 en double, 33 en simple) en deux manches 7-6 (11/9), 6-4. La rencontre s'est achevée après 1h30 de jeu. Ils ont ainsi confirmé leur succès face à ce même duo en finale du tournoi ATP 250 d'Estoril le 9 avril dernier au Portugal. En demi-finales, la meilleure paire belge de double rencontrera l'équipe formée du Portugais Francisco Cabral (ATP 55) et du Kazakhstanais Aleksandr Nedovyesov (ATP 72), qui a pris la mesure de la 3e tête de série formée des Français Sadio Doumbia (ATP 51) et Fabien Reboul (ATP 49) 7-6 (7/5) et 6-1. (Belga)