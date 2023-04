Bourse de Bruxelles - Expectatif le BEL 20 reperd son avance de la veille

Barco (26,40) et Umicore (30,06) suivaient avec des reculs de 1,5 et 1,4%, Melexis (97,15) portant son recul à 1,5%. AB InBev (59,73) valait 0,8% de moins que la veille, KBC (66,44) et Ageas (40,69) cédant une fraction. Galapagos (33,99) perdait 0,7% alors que arGEN-X (346,70) progressait de 0,6%, Solvay (108,85) et UCB (86,66) de 0,1 et 0,5%. L'annonce du remboursement d'un test aux Etats-Unis faisait par ailleurs bondir MDxHealth (0,40) de plus de 50%, écart ramené par la suite à 30% alors que Biosenic (0,1235) et Biocartis (0,68) chutaient de 4,6 et 5,5%. Unifiedpost (4,28) reperdait 6,9% après son bond de 15,1% de la veille, Econocom (3,115) remontant de 2,3% tandis que CFE (10,22) progressait de 2,2%. L'euro s'inscrivait à 1,0975 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0965 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.530 euros, en progrès de 95 euros. (Belga)