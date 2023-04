Conference League - Brian Riemer opte pour le même onze que lors du quart de finale aller contre l'AZ

Bart Verbruggen aura donc devant lui une ligne défensive composée de Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen et Moussa N'Diaye. Au milieu, on retrouve Majeed Ashimeru, Amadou Diawara et Lior Refaelov. En attaque, Islam Slimani évoluera en pointe avec Anders Dreyer et Francis Amuzu sur les flancs. Anderlecht vise une première demi-finale européenne depuis 1990. A l'époque, les Mauves avaient éliminé l'Admira Wacker en quart de finale de la Coupe des Coupes. En demi-finale, ils avaient sorti le Dinamo Bucarest avant de s'incliner en finale face à la Sampdoria Gênes. Dans l'éventuelle demi-finale, l'adversaire sera issu du duel entre La Gantoise et West Ham. La semaine dernière à Gand, les deux équipes s'étaient quittées sur un partage 1-1. À l'AZ, quatrième de l'Eredivisie, l'entraîneur Pascal Jansen n'a pas effectué de changement par rapport à la semaine dernière. Zinho Vanheusden est sur le banc. Mathew Ryan (ex-Club Bruges et Genk) est dans les buts. Le capitaine et milieu de terrain Jordy Clasie (ex-Club Bruges) se trouve deux lignes plus bas. Blessé à la cuisse, Jesper Karlsson est absent. Le Suédois a déjà inscrit 10 buts et délivré 8 passes décisives cette saison. Les compositions: AZ: Ryan - Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez - Clasie (cap), Mijnans, Reijnders - Odgaard, Van Brederode, Pavlidis Coach: Pascal Jansen (P-B) Anderlecht: Verbruggen - Murillo, Debast, Vertonghen (cap), N'Diaye - Ashimeru, Diawara, Refaelov - Dreyer, Amuzu, Slimani Coach: Brian Riemer (Dan) (Belga)