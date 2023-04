Des agents de BASF ont participé aux vols de métaux précieux

(Belga) Quatorze membres d'une bande criminelle, dont des membres du personnel des entreprises chimiques BASF et Evonik dans le port d'Anvers, ont volé des métaux précieux tels que du platine, du palladium et du ruthénium en 2017 et 2018. C'est ce qu'écrit le quotidien Gazet van Antwerpen jeudi.