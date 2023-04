Des supporters pour encourager le député européen Arimont lors du vote d'une directive

Le Parlement européen travaille depuis plusieurs mois sur ce projet de directive. Le CNCD estime que celle-ci pourrait représenter une avancée majeure en faveur du respect des droits humains mais aussi environnementaux. "Il s'agit de la dernière occasion de renforcer la directive sur certains points clés comme les obligations climatiques, la couverture de l'ensemble de la chaîne de valeur, le renversement de la charge de la preuve pour faciliter l'accès des victimes à la justice, la dimension genre ou encore l'augmentation du nombre d'entreprises entrant dans le champ d'application de la directive", indique le CNCD. L'action de jeudi s'inscrit dans le cadre de la campagne "Vote of the Year" - La balle est dans leur camp" porté par une coalition nationale d'ONG, de syndicats et d'associations belges œuvrant pour le respect des droits humains, du travail et des normes environnementales. "L'objectif est d'encourager les membres du parlement européen à rejoindre la 'Human Rights League' et à jouer un maximum dans le camp des droits humains lors du vote décisif au Parlement fin mai", indique Laura Lentini, chargée de campagne pour le CNCD. Une délégation a pu s'entretenir avec le député qui est à Strasbourg. (Belga)