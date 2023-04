Elon Musk menace Microsoft de poursuites judiciaires dans un message Twitter

M. Musk a formulé ces accusations et menaces dans un message posté sur sa plateforme en réaction à un "tweet" de Microsoft annonçant avoir été supprimé de la plateforme publicitaire de Twitter et par conséquent refuser de s'acquitter de frais envers celle-ci. Ces frais sont ceux dus pour l'interface de programmation d'applications qui permet à deux applications de communiquer entre elles. M. Musk a commenté en ces termes sur Twitter: "Ils (Microsoft) forment illégalement en utilisant les données Twitter. Le temps de poursuites judiciaires est venu". Dans un message posté peu après, celui qui est aussi le fondateur de Tesla, a ajouté "être ouvert aux idées nouvelles, mais piller la base de données Twitter, la démonétiser (en supprimant les publicités) et puis vendre nos données à d'autres n'est pas une solution gagnante". (Belga)