Europa League/Conference League - Soirée noire sur la scène européenne: l'Union, Anderlecht et Gand éliminés en quarts

Cela a commencé par l'élimination d'Anderlecht à Alkmaar. Malgré une avance de deux buts forgée au Lotto Park (2-0), les Mauves ont complètement loupé leur match. Ils ont bu la tasse dès le début et se sont retrouvé menés 2-0 après treize minutes. Ils auraient pu concéder une véritable correction avant la pause. Les joueurs de Brian Riemer n'ont rien montré, ou presque, offensivement et ont eu le mérite de résister jusqu'aux tirs au but. Cette fois, Bart Verbruggen n'a pu jouer les héros et AZ a méritoirement obtenu son billet pour le dernier carré (4-1). Les Néerlandais rencontreront en demi-finales West Ham. Les Hammers revenus de Gand avec un partage (1-1) ont douté une grosse demi-heure quand le marquoir indiqua 0-1 après le but de Cuypers (26e). Antonio a rétabli l'égalité avant la pause et les Londoniens ont déroulé ensuite pour s'imposer 4-1. Gand ne disputera donc pas la première demi-finale de son histoire. En Europa League, la belle aventure de l'Union a pris fin elle aussi. Les Saint-Gillois avaient surpris en ramenant un nul mérité de Leverkusen (1-1). Le Bayer a cette fois trouvé la solution après 67 secondes et menait 0-3 après une heure à la suite d'une grosse erreur défensive. Après la réduction du score de Terho (65e), l'Union a un peu secoué la formation de Bundesliga qui a tiré le rideau à la 79e minute (1-4). (Belga)