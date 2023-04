KickCancer en Art Brussels organisent une vente caritative d'œuvres d'art

Plus de 85 galeries d'art et 215 artistes ont participé au projet, parmi lesquels Axel Vervoordt, Baronian, Gladstone Gallery, Rodolphe Janssen et Xavier Hufkens. "Notre collection est un mix parfait d'art contemporain accessible, qui dévoile un univers chaleureux, du plaisir et un brin de suspens. Les visiteurs et visiteuses de la foire artistique Art Brussels choisiront leur carte postale préférée et découvriront juste après la vente le nom de l'artiste à l'origine de l'œuvre. Les signatures figurent uniquement au verso", a expliqué la fondatrice de la fondation KickCancer dans un communiqué. "Pour les amoureux d'art, c'est la manière parfaite d'agrandir sa collection tout en faisant un bon geste", a-t-elle ajouté. Chaque œuvre est vendue au prix de 400 euros. Les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à la fondation contre le cancer. (Belga)