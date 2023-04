La Russie trébuche à la 7e place des partenaires commerciaux du North Sea Port

La Russie a rétrogradé à la septième place des partenaires commerciaux du North Sea Port, une entité regroupant les bases portuaires de Gand et, aux Pays-Bas, Terneuzen et Flessingue. Avant l'éclatement de la guerre en Ukraine, le pays constituait encore le principal partenaire commercial du port. La direction s'attend à ce que les échanges avec la Russie et l'Ukraine diminuent encore à l'avenir. Au cours du trimestre précédent, le flux de marchandises échangées avec la Russie a diminué de moitié (900.000 tonnes) par rapport à la même période, l'année passée. Cette baisse a été compensée par l'importation de marchandises supplémentaires, principalement en provenance d'Australie, indique le port. Les échanges avec l'Ukraine ont, quant à eux, diminué de près d'un cinquième, pour atteindre près de 300.000 tonnes. Depuis la guerre, les céréales ukrainiennes sont également acheminées vers l'Europe occidentale par la Pologne, précise le port. Avec un volume de marchandises estimé à 500.000 tonnes (+184%) au cours du dernier trimestre, la Pologne est devenue le 15e partenaire commercial de l'entreprise portuaire. La Roumanie, elle aussi, a vu son flux de marchandises exploser au cours de la même période (+144%), bien qu'en chiffres absolus, cette hausse reste plutôt limitée (100.000 tonnes). (Belga)