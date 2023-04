L'activité de Getlink dopée au 1T par un câble électrique sous la Manche

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'ancien groupe Eurotunnel a atteint 506,9 millions d'euros entre janvier et mars 2023 - dont 275,8 millions pour ses activités traditionnelles et 231,1 millions pour ElecLink -, contre 227,8 millions sur les trois premiers mois de 2022 (+123%) et 254,4 millions sur la période correspondante de 2019 avant la crise sanitaire. Le trafic des navettes ferroviaires entre la France et l'Angleterre a augmenté de 31% pour le transport de voitures mais il a baissé de 14% pour les camions à cause, selon la direction, du ralentissement économique au Royaume-Uni, de la hausse des coûts de l'énergie et des mouvements sociaux. Le trafic des trains à grande vitesse Eurostar, qui avait été atomisé par la pandémie, a confirmé son rebond (+121%), tandis que celui des trains de marchandises passant dans le tunnel a diminué de 8%, "pénalisé par les mouvements sociaux en France". Europorte, la compagnie de fret ferroviaire du groupe, voit son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 5%, porté par des renouvellements de contrats, une extension vers la Belgique et l'Allemagne, et le gain de la gestion du port de Sète. Quant à ElecLink, un câble électrique d'une capacité d'un gigawatt tendu dans le tunnel entre la France et l'Angleterre et branché le 25 mai 2022, il apporte 45% du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre, "avec un taux de disponibilité (...) supérieur à 90%" depuis sa mise en service. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la direction a confirmé son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à 910 millions d'euros, contre 886 millions en 2022. (Belga)