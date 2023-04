Le Congrès américain veut écarter les personnes transgenres du sport féminin

"Il faut protéger l'intégrité dans le sport féminin", a plaidé l'auteur du texte, le républicain Greg Steube. Citant plusieurs versets de la Bible, selon lesquels Dieu a "créé l'homme et la femme", l'élu de Floride a accusé la gauche d'avoir "perverti" les moeurs américaines en acceptant "d'effacer les frontières entre les genres". Le texte, qui a toutefois peu de chances de passer l'étape du Sénat, où les démocrates qui sont opposés au texte disposent de la majorité. Cette question brûlante s'est cristallisée autour du cas de la nageuse transgenre Lia Thomas, née de sexe biologique masculin et qui a concouru chez les hommes avant d'aligner les victoires contre des femmes en championnat universitaire. Ses détracteurs l'accusent de bénéficier d'un avantage injuste. Concrètement, le texte voté jeudi interdit à toute école bénéficiant d'un financement fédéral de laisser des personnes "dont le sexe est masculin" jouer dans des équipes féminines. Le président américain Joe Biden s'est positionné sur le sujet, promulguant au premier jour de son mandat un décret visant à "prévenir et combattre les discriminations sur la base de l'identité de genre ou l'orientation sexuelle". Il s'est engagé à opposer son veto au projet de loi. (Belga)