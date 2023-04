Le gouvernement bruxellois relance Collecto, le service de taxi de nuit à tarif réduit

Ce feu vert a été assorti d'un renforcement du soutien budgétaire de la Région bruxelloise, jugé indispensable compte tenu du nouveau contexte socio-économique. Collecto est un service de transport de taxis collectifs 7j/7 entre 23 heures et 6 heures du matin sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le prix de la course par usager est de 6 euros. La signature de l'avenant à la concession initiale permet le redémarrage du service. Nouveauté: depuis la réforme «Taxi», tous les chauffeurs (de taxi de rue et de station) pourront assurer des courses Collecto sans devoir être affiliés à la centrale Taxis verts. (Belga)