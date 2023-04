Le Parlement européen en ordre de marche pour négocier l'asile et la migration

Ils se sont rangés à de confortables majorités derrière les propositions de filtrage ("screening") accéléré des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l'UE, de critères améliorés pour déterminer la responsabilité des États membres dans le traitement d'une demande d'asile (critères dits de Dublin), ainsi que de partage équitable des responsabilités (dont un mécanisme de solidarité contraignant) et de gestion des situations de crise. La Commission européenne avait formulé ses propositions en 2020, dans ce dossier sensible qui divise les États membres depuis des années. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas encore fixé leur position de négociation avec le Parlement, à l'exception du volet "filtrage". L'objectif est qu'ils le fassent d'ici juin, afin de boucler les négociations avant la fin de l'année et approuver les textes avant les élections de 2024. Le commissaire européen Johannes Hahn a lancé un nouvel appel cette semaine à Strasbourg pour que davantage de demandeurs d'asile débarquant dans le sud de l'Europe soient transférés vers d'autres États membres. Il a souligné que seuls 950 demandeurs d'asile ont été transférés vers d'autres pays depuis l'introduction d'un mécanisme volontaire, en juin dernier. (Belga)