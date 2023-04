Liège?Bastogne?Liège - Remco Evenepoel epaulé par Alaphilippe et trois Belges sur la Doyenne

L'année dernière, Remco Evenepoel avait remporté Liège-Bastogne-Liège, son premier Monument, en attaquant dans La Redoute, pour s'imposer en solitaire avec 48 secondes d'avance sur Quinten Hermans et Wout van Aert. "Liège-Bastogne-Liège a été spécial la saison dernière", déclare Remco Evenepoel dans un communiqué de Soudal-QuickStep. "J'étais arrivé au départ sans trop d'attentes, mais nous avions un plan - qui était d'aller chercher la victoire - que nous avons parfaitement exécuté. Cette victoire était la plus importante de ma carrière à ce moment-là, un moment que je n'oublierai jamais", a ajouté Evenepoel, qui allait ensuite remporter le Tour d'Espagne et être sacré champion du monde. Remco Evenepoel n'a plus roulé en compétition depuis le Tour de Catalogne, qu'il a terminé en 2e position derrière Primoz Roglic. Il est ensuite allé préparer la Doyenne en altitude, au contraire de son grand rival de dimanche, Tadej Pogacar, vainqueur en 2021 à Liège, qui a lui aligné les victoires au Tour des Flandres, à l'Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne. (Belga)