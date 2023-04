NBA - Mike Brown élu meilleur entraîneur de la saison

Brown, 53 ans, a reçu le maximum de votes possibles du panel composé de journalistes spécialisés qui l'ont tous placé à la première place (500 pts), devant Mark Daigneault (Oklhoma City, 164 pts) et Joe Mazzulla (Boston, 77 pts)). C'est la deuxième fois que Brown, qui succéde à Monty Williams (Phoenix), reçoit cette distinction après 2009 lorsqu'il était à la tête des Cleveland Cavaliers. Brown, qui a également entraîné les Los Angeles Lakers (2011-12), a été nommé à la tête des Kings en mai 2022 après avoir passé six saisons comme adjoint de Steve Kerr à Golden State. Sous sa direction, Sacramento, qui mène 2 à 0 face à Golden State au 1er tour des play-offs, a fini la saison régulière avec 48 victoires et 32 défaites, soit une amélioration de 18 victoires par rapport à la saison précédente. (Belga)