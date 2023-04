Serie A - La Juventus récupère ses 15 points mais l'affaire sera rejugée par la fédération italienne

Si la Juventus n'a pas obtenu l'annulation pure et simple de la pénalité, elle a convaincu les juges du Collège de garantie, plus haut degré de justice sportive en Italie, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de la Fédération italienne de football pour qu'elle "renouvelle son appréciation" dans cette affaire. Cette décision ouvre la voie à une éventuelle réduction du nombre de points dont pourrait être finalement sanctionnée la Juve, selon plusieurs médias italiens. D'ici une nouvelle décision, espérée d'ici la fin de la saison, la Juve retrouve ses 15 points et passe de la septième à la troisième place au classement, ce qui lui permet de réintégrer le Top 4 synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Et ce à trois jours de recevoir le leader du championnat, Naples, lors de la 31e journée. Le club le plus titré du football italien a été sanctionné le 20 janvier d'un retrait de quinze points pour avoir artificiellement réduit ses pertes en réalisant des plus-values jugées surévaluées lors de la vente de certains joueurs entre 2018 et 2021. Outre ces procédures en cours en Italie, la Juve est aussi visée depuis décembre par une enquête de l'UEFA sur de possibles "violations financières présumées". Le club est sous étroite surveillance de l'instance européenne avec qui elle a conclu l'été dernier un plan de redressement sur trois ans pour respecter le fair-play financier. (Belga)