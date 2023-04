TC Charleroi - Quinze mois de prison pour une fraude informatique sur une septuagénaire

En décembre 2017, le prévenu a proposé son aide à sa voisine âgée d'une septantaine d'années. En deux ans de temps, la victime fut dépouillée d'un montant de 147.952, 08 euros. Plusieurs retraits et virements importants ont été découverts par la septuagénaire. "Le 23 mai, il y a notamment eu, en quelques heures, deux retraits de 2.000 euros", avait souligné Me Demanet, partie civile. L'ensemble des préventions était contesté par Cédric C. L'homme avait toutefois admis avoir bien reçu une somme d'argent de la part de la victime. "Je ne sais pas dire combien j'ai reçu, mais ce n'est pas la somme mentionnée dans le dossier. Elle m'a versé des donations, car je pense qu'elle voulait faire de moi son héritier puisqu'elle n'avait plus de contact avec sa petite-fille", avait confié le prévenu, qui jurait n'avoir jamais eu accès au compte bancaire de la victime. Une peine de 18 mois de prison, sans s'opposer à un sursis simple, était requise par le substitut Brichet. "Le prévenu a également usé de fausses communications bancaires pour tromper la victime. C'est un manque total de crédibilité. Elle avait en sa possession 150.000 euros, mais elle aurait eu besoin de 2.500 euros à emprunter au prévenu." Cédric C., qui se défendait sans avocat, avait plaidé son acquittement. (Belga)