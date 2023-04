TC Nivelles - Trente mois de prison avec sursis prononcés à l'encontre d'un ancien avocat

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un ancien avocat, habitant de Wavre, à trente mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire de cinq ans et l'a privé de ses droits civils et politiques pour la même durée. Le sexagénaire était poursuivi pour atteinte à l'intégrité sexuelle de mineurs d'âge, incitation de mineurs à la débauche et détention d'images pédopornographiques. Il avait eu recours à des prostitués masculins de 15 et 16 ans issus de la communauté Rom, et n'ignorait pas leur âge. C'est le prévenu qui avait d'abord déposé plainte, en juin 2019, expliquant qu'il avait versé près de 500.000 euros à des individus qui le faisaient chanter, à la suite de rencontres homosexuelles. Il est apparu que deux jeunes avec qui il organisait ces rencontres tarifées, et avec qui il était entré en contact via un site de rencontres gays, étaient mineurs d'âge. Ils avaient menti sur leur âge pour s'inscrire sur cette plateforme, mais le prévenu avait été mis au courant de leur âge réel lors des premières rencontres.