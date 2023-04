Un détenu italien interrompt sa grève de la faim menée depuis plusieurs mois

L'Italie lui impose un régime pénitentiaire qui découle de l'article de droit pénal dénommé "41bis". Celui-ci prévoit une forme d'isolement principalement pour les grands criminels tels que les chefs de la mafia et les terroristes. Selon ses avocats, l'anarchiste de 55 ans a interrompu son jeûne à cause de problèmes de santé. Il a d'ailleurs déjà été transféré à l'hôpital de Milan. Toutefois, il souhaite toujours contester le "41bis" devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alfredo Cospito purge une peine de prison à perpétuité pour deux attentats à la bombe qui n'ont pas fait de victimes dans une école de police de Turin en 2006. Auparavant, il avait été condamné à dix ans d'emprisonnement pour avoir tiré dans la jambe d'un dirigeant d'une société d'énergie nucléaire en 2012. L'affaire suscite la controverse en Italie depuis un certain temps. Les sympathisants de Cospito se révoltent depuis des semaines. Cela a donné lieu à des actes de vandalisme et à des incendies criminels. (Belga)