Une subvention de 300.000 euros pour promouvoir la marche en Wallonie

(Belga) Le gouvernement wallon a donné son feu vert, jeudi, à l'octroi d'une subvention d'un peu plus de 300.000 euros à l'ASBL 'Tous à pied' afin de soutenir son travail de promotion et de développement de l'usage de la marche quotidienne et de loisirs, la valorisation des chemins et sentiers publics dans leur environnement naturel ainsi que l'amélioration de la sécurité routière des piétons en Wallonie.