Vandenbroucke prêt à prendre une initiative pour augmenter les quotas Inami en Flandre

Mardi, les ministres flamands de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) et de la Santé publique Hilde Crevits (CD&V) ont dénoncé la méthodologie utilisée pour fixer les quotas de nouveaux médecins et dentistes autorisés en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans une lettre commune adressée au gouvernement fédéral, les deux ministres flamands estiment que la méthodologie employée par la commission de planification de l'offre médicale -qui remet chaque année au gouvernement fédéral un avis sur le nombre de nouveaux médecins nécessaires- est problématique et ne tient pas suffisamment compte du poids de chaque Communauté. Wouter Beke (CD&V), prédécesseur de Hilde Crevits au gouvernement flamand, a relayé ces préoccupations à la Chambre. Frank Vandenbroucke (Vooruit) lui a rétorqué que la Flandre n'avait pas répondu à ses sollicitations. "Et si je dois encore attendre le gouvernement flamand, je vais prendre une initiative moi-même et augmenter le quota (Inami) de 92 personnes. Ainsi, 183 jeunes supplémentaires pourront commencer leurs études", a-t-il déclaré. "La loi me le permet". "Il est déplacé d'envoyer des reproches à la Flandre en ce qui concerne le contingentement", a réagi Wouter Beke. "Elle a toujours été le meilleur élève de la classe". À présent, "nous connaissons votre proposition et je vais en informer la ministre Crevits." Côté francophone, Frank Vandenbroucke a marqué son accord avec la proposition de la commission de planification, faisant bondir Catherine Fonck (Les Engagés). "C'est une augmentation de 33 (numéros inami) alors que 20.000 médecins vont partir à la pension dans les 10 ans !" Sophie Rohonyi (DéFI) a parlé d'"incohérence" et d'"hypocrisie". (Belga)