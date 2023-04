WRC - Rallye de Croatie - Thierry Neuville: "Ce sera un weekend très difficile mais nous devons être forts"

"Nous sommes tous très désolés de ce qui s'est passé. Ce sera un weekend très difficile pour tout le monde mais en tant qu'équipe et en tant que famille du rallye, nous devons être forts et continuer à avancer.", a tweeté Thierry Neuville après le shakedown. "C'est sûr, c'est ce que Craig aurait voulu. Je pense que nous devons essayer d'en profiter, c'est l'un des messages que Craig nous a transmis. Nous allons donc essayer d'une profiter et de signer un bon résultat pour Craig, c'est notre objectif". Après avoir songé à ne pas participer au rallye, Hyundai a finalement décidé de prendre le départ après une discussion avec la famille de Craig Breen, son copilote James Fulton et les pilotes. Les voitures de Neuville et Lappi portent les couleurs du drapeau irlandais et des messages rendant hommage à Craig Breen. "Après le choc, la décision de participer au rallye de Croatie était claire", selon Lappi. "Nous le ferons en mémoire de Craig, de sa passion pour le rallye. Ce sera un week-end chargé en émotions, mais essayons d'en tirer le meilleur parti". (Belga)