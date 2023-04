Biden et son homologue colombien affichent leur entente sur le climat et la démocratie

La Colombie est un Etat "clé" sur le continent, a vanté le président américain, en recevant son homologue dans le Bureau ovale, et après lui avoir souhaité, avec un jour de retard, un joyeux anniversaire. Joe Biden, dans une courte allocution devant la presse, a évoqué les efforts "communs" des deux pays pour affronter le changement climatique et préserver la forêt amazonienne. Il a aussi souligné que Colombie et Etats-Unis travaillaient "ensemble pour faire face au narcotrafic et répondre aux niveaux historiques de migration" en Amérique latine. Il a "remercié" son homologue pour l'accueil de migrants en provenance du Venezuela, et pour son "engagement franc et fort en faveur de la paix et des droits humains." "La démocratie, la liberté et la paix sont notre programme commun", a dit ensuite le président colombien. Gustavo Petro a par ailleurs appelé à un changement "en profondeur" de l'économie mondiale pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles. Les Etats-Unis et la Colombie, derrière cette entente cordiale, ont leur lot de différends, notamment sur la lutte contre le narcotrafic, alors que la Colombie reste le premier producteur et exportateur de cocaïne au monde. Lors d'un échange avec la presse après la rencontre, Gustavo Petro a affirmé qu'il avait demandé l'aide de Joe Biden pour développer une nouvelle approche plus ciblée à la campagne militaire soutenue par les Etats-Unis contre les narcotrafiquants en Colombie. (Belga)