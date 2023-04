BNXT League - Anvers bat Leiden et reste seul en tête

Les Giants prenaient le large dès le premier quart-temps (24-16). Ils maintenaient toujours les Néerlandais à bonne distance (43-30 à la pause) et comptaient jusqu'à 17 points (49-32) dans le troisième quart-temps. Ivan Marinkovic (14 points) a été le meilleur marqueur d'Anvers, où Brandon Anderson (12 points), Ferdinand Zylka (12 points), Jean-Marc Mwema (11 points) et Reggie Upshaw (11 points) ont également dépassé les 10 points. En face, Deion Hammond a mis 20 points et Thomas Rutherford 15. Avec neuf victoires en autant de rencontres de cette deuxième phase du championnat, Anvers occupe seul la première place avec 33 points. Leiden rejoint Ostende et Malines, qui jouent samedi, dans le groupe des premiers poursuivants des Giants. En Elite Silver, Liège s'est imposé 76-95 à Rotterdam contre le Feyenoord. La rencontre restait équilibrée jusqu'au début du dernier quart-temps (59-60). Puis Liège faisait la différence au terme d'une période dominée 17-35. Niels Van Den Eynde (22 points), Anthony Cambo (17 points) et Angel Rodriguez (17 points) ont mené Liège vers la victoire. Trey Diggs a inscrit 20 points pour Feyenoord. Liège (26 points) pointe au quatrième rang, Feyenoord (22 points) est septième. Ces deux équipes jouaient leur huitième match de cette phase. (Belga)