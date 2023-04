Conflit au Soudan - L'Allemagne prépare une nouvelle évacuation

L'opération concernerait plus de 150 personnes, selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce dernier est en contact régulier avec elles mais les problèmes s'aggravent de jour en jour, selon cette source. Une précédente tentative avait eu lieu mercredi avant d'être interrompue en raison de la situation dans la capitale Khartoum Les combats, qui ont déjà fait plus de 400 morts depuis la mi-avril, opposent l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo. (Belga)