Invasion de l'Ukraine - Exclusion des Russes et Bélarusses: le tir à l'arc la lève, le badminton la maintient

"Le comité exécutif (de World Archery) a affirmé son soutien (aux recommandations du CIO) et a convenu d'explorer un calendrier de retour de ces athlètes sous des conditions strictes d'éligibilité, autorisant uniquement la réintégration des personnes capables de prouver leur neutralité par le biais d'un processus d'examen indépendant", a indiqué World Archery dans un communiqué. Dans une prise de position critiquée par l'Ukraine et ses alliés, le Comité international olympique (CIO) a préconisé le 28 mars le retour des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur une éventuelle participation aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Le badminton a lui fermé vendredi la porte à cette réintégration de principe et a réaffirmé l'exclusion des badistes russes et bélarusses. "La BWF n'est pas convaincue qu'il existe une justification satisfaisante pour lever les suspensions des joueurs et officiels russes et bélarusses pour le moment", explique la Fédération internationale de badminton dans un communiqué. La BWF met notamment en cause la "clarté" des "critères complexes du CIO pour autoriser la participation" des sportifs russes et bélarusses. Le monde du sport se divise en deux camps sur la question. D'autres Fédérations internationales comme celles des sports équestres (FEI) et de l'athlétisme (World Athletics) ont annoncé maintenir leurs mesures d'exclusion malgré les recommandations du CIO. Mais plusieurs, à l'instar du tir à l'arc ont décidé la réintégration sous condition, comme celle d'escrime ou de tennis de table. (Belga)