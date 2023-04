Les mouvements de jeunesse pourront réserver des bus De Lijn pour rejoindre leur camp

Le service de transport supplémentaire à destination des camps et au retour de ceux-ci n'est possible qu'entre deux arrêts De Lijn et le déplacement ne peut excéder 50 kilomètres. L'offre se limite en outre à l'acheminement vers le lieu du camp et non aux excursions durant celui-ci. Les organisateurs doivent réserver ce service au moins trois semaines à l'avance. Le tarif de groupe à 1,70 euro par personne sera d'application pour les mouvements de jeunesse qui rejoignent leur endroit de camp en bus lors des vacances d'été, et ce également s'ils voyagent à bord d'un bus affrété en supplément. Ce tarif de groupe est par ailleurs toujours disponible pour les groupes de dix personnes ou plus. La ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, estime qu'il s'agit d'une excellente occasion pour les jeunes de découvrir De Lijn. "Année après année, la formule avantageuse leur permettant de rejoindre leur camp est un succès", a-t-elle déclaré. "En 2022, De Lijn a même transporté plus de 28.000 jeunes vers et depuis leur camp, ce qui correspond à 343 voyages." (Belga)