Les recherches se poursuivent après l'évasion de 10 détenus à la prison de Saint-Hubert

Incarcérés à la prison de Saint-Hubert pour des faits liés au milieu des stupéfiants, les 10 détenus se sont évadés en faisant un trou dans la clôture à l'aide d'une disqueuse, détaille le parquet du Luxembourg, confirmant une information parue jeudi soir dans les médias locaux. "Comment sont-ils parvenus à se procurer une disqueuse ? Et comment est-il possible que 10 personnes s'évadent ainsi ? Il y aura une enquête à faire au sein de la prison", souligne le procureur du Roi Étienne Donnay. "Et j'aurai un droit de regard sur cette enquête. Je suis quand même interpellé par le fait que 10 personnes aient pu s'évader ainsi en plein jour." Jeudi soir, la zone de police Semois & Lesse a mené les recherches avec l'appui d'un chien, d'un hélicoptère et d'un drone. Interrompues en cours de soirée, les opérations ont repris ce vendredi matin. Les 10 fugitifs sont toujours dans la nature. "Les fugitifs s'étaient divisés en un groupe de quatre et deux groupes de trois", ajoute Vincent Léonard, commissaire divisionnaire de la zone de police Semois & Lesse. "Il y a de fortes chances qu'ils aient parcouru d'importantes distances. Nous avons reçu une information selon laquelle trois d'entre eux avaient été repérés aux abords de la N4 à proximité de l'ancien dancing Metropolis. La zone de police Famenne-Ardenne a donc dépêché des moyens à son tour pour les retrouver." (Belga)