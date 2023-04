Les vacanciers visés par la Semaine européenne de la vaccination

À l'approche de cette opération, et avec les vacances d'été dans le viseur, l'agence flamande Soins et Santé a quant à elle lancé le message "Protège-toi avant de partir", qui rappelle que la vaccination est conseillée aussi bien pour les destinations exotiques que celles moins lointaines. L'agence conseille tout d'abord de se renseigner sur les vaccins nécessaires pour sa destination sur le site www.wanda.be. Ensuite, elle recommande de vérifier son propre historique de vaccination sur www.masante.be, et conclut en rappelant de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien en cas de doute à ce sujet. Une courte vidéo qui résume ces trois étapes a également été publiée sur le site de l'agence Soins et Santé. (Belga)