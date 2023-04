L'homme d'affaires anversois Fernand Huts achète le squelette d'un T-Rex

La vente aux enchères a eu lieu mardi, mais l'acheteur est resté anonyme dans un premier temps. Il est prévu que le squelette "Trinity" soit exposé dans le centre culturel de l'entrepreneur à Anvers, une fois le bâtiment (Boerentoren) réaménagé par le célèbre architecte Daniel Libeskind, dans quelques années. En attendant que la "Boerentoren" soit prête, le squelette pourrait être prêté à un musée. Cette initiative serait d'ores et déjà encouragée par les scientifiques qui n'apprécient généralement pas que des squelettes anciens soient confiés à des propriétaires privés. La fondation du septuagénaire anversois a déboursé 5,6 millions d'euros, avec la commission de la maison de vente aux enchères. Le squelette mesure 1,6 mètre sur 3,9 mètres et se compose d'ossements de trois animaux différents, déterrés entre 2008 et 2013, dans les États américains du Montana et du Wyoming. La moitié des os sont des matériaux originaux. Le T-Rex vivait il y a plus de 65 millions d'années dans des contrées qui correspondent aujourd'hui aux États-Unis. Trinity serait le troisième squelette de tyrannosaure à être vendu aux enchères. Il a été exposé à Zurich devant quelque 35.000 visiteurs au cours des dernières semaines et a fait l'objet d'une grande attention de la part des médias du monde entier. Katharina Van Cauteren, qui dirige la fondation Phoebus, est ravie. "Nous sommes très fiers de posséder ce spécimen spectaculaire dans le cadre du projet de la Boerentoren." (Belga)