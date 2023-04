LIV Tour Golf - Thomas Pieters à la 29e place après le premier tour à Adélaïde

Pieters, qui a débuté sa journée au douzième trou, a réussi deux birdies sur ses quatre premiers trous, mais il a ensuite concédé cinq bogeys contre un seul birdie supplémentaire sur les six trous suivants. L'Anversois a sauvé les meubles en fin de parcours, ajoutant trois birdies sur ses huit derniers trous. Finissant un sous le par, il compte neuf coups de plus que l'Américain Talor Gooch, qui a réussi un parcours sans faute en 62 coups, dix sous le par. Thomas Pieters forme aux côtés des Américains Bubba Watson, Harold Varner III et Talor Gooch l'équipe des RangeGoats. Ceux-ci partagent la troisième place au classement par équipe après le premier tour, avec un score total de treize sous le par. (Belga)