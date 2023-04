L'opéra italien et français au cœur de la nouvelle saison de l'Opéra royal de Wallonie

Après s'être réjoui du retour du public à un niveau comparable aux années pré-Covid, Stefano Pace a confié son souhait de renforcer davantage l'ouverture de l'institution liégeoise à la jeunesse, que ce soit côté public ou côté rideau en programmant des artistes prometteurs. Le directeur souhaite ainsi nouer des collaborations avec des centres culturels pour des représentations jeune public afin de répondre "à une demande qui est trois fois supérieure à ce que nous pouvons proposer actuellement". Il a également fait part du projet de création d'un choeur de jeunes de 16 à 26 ans afin de "donner l'opportunité à des jeunes qui sortent de maîtrise d'approcher de façon plus professionnelle l'activité d'un choeur". La saison 2023-2024 s'intitule "(se) projeter" et fait notamment référence à la volonté de ramener sur la scène de l'Opéra royal de Wallonie-Liège des compositeurs ou oeuvres qui étaient sortis de son répertoire. Le directeur général n'a d'ailleurs pas caché l'influence de ses passions et affinités dans l'élaboration de la programmation composée de neuf opéras, d'un ballet (Roméo et Juliette) et trois concerts. L'opéra italien et français se retrouve ainsi au cœur de cette saison. La saison s'ouvrira avec une nouvelle production de l'opéra "Idomeneo" de Mozart. Citons aussi "Il Barbiere di Siviglia" de Rossini, Falstaff de Verdi, Rusalka de Dvorák - "un opéra fantastique d'une grande poésie jamais proposé à Liège" - ou encore, pour boucler la saison, "Carmen" de Bizet. (Belga)