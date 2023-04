PGA Tour - Thomas Detry et son équipier Perez 56e en ouverture du Zurich Classic de Nouvelle-Orléans

Perez, qui a remporté le championnat d'Abou Dhabi en début d'année, a réalisé un tour au cours duquel il a enregistré un birdie et a dû inscrire deux bogeys sur sa carte. Detry a réalisé un parcours sans faute de quatre sous le par. Le meilleur score des deux étant pris en compte à chaque trou, leur total est de 67, cinq sous le par. Au classement, le duo franco-belge compte six coups de plus que les Américains Wyndham Clark-Beau Hossler et Sean O'Hair-Brandon Matthews. En troisième position, avec un coup de plus que les leaders, on trouve notamment les frères anglais Alex et Matthew Fitzpatrick. Ce dernier est le champion en titre de l'US Open et a ajouté le RBC Heritage à son palmarès la semaine dernière. Le tournoi est une compétition qui se joue par équipe de deux. La discipline du Four-Ball est jouée le premier et le troisième jour. Chaque golfeur joue avec sa propre balle, le meilleur score est retenu. Les deuxième et quatrième journées se jouent en Foursomes. Les deux golfeurs jouent à tour de rôle avec une seule et même balle. Les 33 premiers duos, et les éventuels ex-aequo franchissent le cut. (Belga)