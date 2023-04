Tour des Alpes - La dernière étape pour Simon Carr, victoire finale de Tao Geoghegan Hart

Vendredi, la 5e et dernière étape, qui a relié Cavalese à Brunico sur 144,5 km, a vu le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost) s'imposer en solitaire, après s'être extirpé du groupe de 23 échappés grâce à une accélération à 26 km de l'arrivée, au début de la montée de Mühlbach-Rio Molino (2e catégorie), la seconde ascension du jour. Simon Carr, qui a décroché la seconde victoire de sa carrière après la Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika en 2020, l'a emporté avec 53 secondes d'avance sur son coéquipier allemand Georg Steinhauser et l'Italien Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe). Tao Geoghegan Hart a lui terminé 15e, entouré de ses équipiers au sein du peloton, à 4:28 de Carr. Il termine au général avec 22 secondes d'avance sur son compatriote Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) et 28 sur l'Australien Jack Haig (Bahrain - Victorious). Le coureur britannique de 28 ans, qui compte désormais neuf victoires en carrière, succède au Français Romain Bardet au palmarès de l'épreuve, qui s'appelait le Tour du Trentin jusqu'en 2017. (Belga)