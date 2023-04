WRC - Rallye de Croatie - Neuville reste leader mais voit Evans revenir à 5 secondes

Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) est 4e à 33.4 secondes et le Français Sébastien Ogier (Toyota), qui avait dû céder la tête à Neuville après avoir crevé dans la 2e spéciale, pointe au 5e rang à 1:23.7. "C'était un peu mieux à la fin de la journée et on s'est amusé dans la voiture cet après-midi", indique Thierry Neuville. "J'espère qu'on pourra conserver la tête jusqu'à la fin de la course. Ce serait un super résultat pour l'équipe et pour nous. On a fait du bon boulot je pense, même si ça n'a pas été facile", a ajouté le Saint-Vithois, qui dispute ce rallye au volant d'une voiture repeinte aux couleurs de l'Irlande, en hommage à son coéquipier Craig Breen, décédé la semaine dernière lors de tests en Croatie. Le Français Pierre-Louis Loubet et son copilote belge Nicolas Gilsoul (Ford) sont 7e à 1:52.9. En WRC2, Grégoire Munster et Louis Louka (Ford) sont sortis de piste dans l'ES6. La Fiesta du pilote belge a brièvement pris feu lorsqu'il a voulu redémarrer. Munster a préféré ne pas repartir par mesure de précaution. Tom Rensonnet et Loïc Dumont (Ford) sont 4e en WRC3. Huit spéciales sont au programme de samedi et quatre dimanche avant l'arrivée à Kumrovec à l'issue de la Power stage (Belga)