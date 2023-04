WRC - Rallye de Croatie - Thierry Neuville en tête à la mi-journée

Malgré l'émotion forte au sein du team coréen à la suite du décès de son pilote irlandais Craig Breen survenu la semaine dernière lors des essais en vue de ce rallye, le Saint-Vithois s'est placé en tête dès la 2e spéciale. Il avait concédé 2.6 secondes à Ogier (Toyota) dans la première où il s'était classé deuxième. Neuville, 34 ans, au volant d'une voiture repeinte aux couleurs de l'Irlande en hommage à Breen, devance la Toyota du Britannique Elfyn Evans de 16.1 secondes et la Ford de l'Estonien Ott Tänak de 22.2 secondes. Ogier, qui a perdu 1 minute 32 secondes dans la 2e spéciale après avoir dû changer de roue, a signé trois scratchs (ES 1, 3, 4) et se retrouve 7e à 1:27.1. Quatre autres spéciales sont programmées vendredi, huit samedi et quatre dimanche avant l'arrivée à Kumrovec à l'issue de la Power stage. (Belga)