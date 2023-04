Accident sur la cyclotouriste Liège-Bastogne-Liège, un cycliste français gravement blessé

L'accident s'est produit à Grand-Halleux, précise le bourgmestre de Vielsalm Élie Deblire. Un expert automobile doit descendre sur les lieux de l'accident pour en déterminer les circonstances exactes. "Il semblerait que le cycliste ait franchi la ligne blanche dans un virage et percuté la voiture qui venait en sens inverse", indique le parquet, sous réserve des conclusions de l'expertise. Né en 1966 et d'origine française, le cycliste a été transporté par hélicoptère vers le CHU de Liège. Ses jours sont en danger, a fait savoir le parquet du Luxembourg samedi soir. Plusieurs milliers de personnes participaient à cette randonnée cyclotouriste organisée dans le cadre de la course Liège-Bastogne-Liège qui se tient dimanche, indique le bourgmestre de Vielsalm. "À priori, il n'y a pas de responsabilité du conducteur, qui s'est révélé négatif à l'alcool", précise le parquet, toujours sous réserve des conclusions de l'expertise. (Belga)