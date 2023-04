ATP Barcelone - Alcaraz efface Evans et s'en va affronter Tsitsipas en finale

Le deuxième joueur mondial n'aura pas laissé de chance à son adversaire du jour. Alcaraz s'est emparé du service d'Evans dès la deuxième opportunité, faisant 3-1, et il a doublé la mise au moment d'enlever le premier set, 6-2, sur sa première balle de set. Dans la deuxième manche, Evans était mené 4-0 quand il a repris un break à Alcaraz, mais le tenant du titre à Barcelone n'a pas tremblé, et a conclu sur un autre break, 6-2. En finale, la première tête de série retrouvera la deuxième, le Grec Stefanos Tsitsipas. Celui-ci a écarté l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 20/N.9) en demi-finale, 6-4, 5-7, 6-3. L'année dernière, Alcaraz avait pris le meilleur sur Tsitsipas en quart de finale du tournoi catalan. C'était alors la troisième confrontation entre les adversaires, les deux premières ayant également été remportées par l'Espagnol, mais sur surface dure. Finaliste en 2021, Tsitsipas espère inscrire le tournoi de Barcelone pour la première fois à son palmarès. Couronné à neuf reprises dans sa carrière, le finaliste de l'Open d'Australie 2023 n'a pas encore remporté le moindre tournoi cette année. Carlos Alcaraz pourrait quant à lui porter son total de victoires en 2023 à trois, après le tournoi de Buenos Aires et le Masters 1000 d'Indian Wells. Une victoire en finale lui offrirait son neuvième trophée sur le circuit ATP. (Belga)