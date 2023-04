Challenger de Tallahassee - Zizou Bergs confirme et accède à la finale en Floride

Après avoir écarté la première tête de série du tournoi, le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 95) en quarts, le natif de Lommel a soufflé son adversaire du jour en moins d'une heure. À 2-2, Zizou Bergs a pris quatre jeux consécutifs pour enlever la première manche. Il a amélioré sa performance dans le deuxième set, en prenant cinq jeux de suite à 1-1 pour tuer le match. Cette finale, la huitième de la carrière de Zizou Bergs sur l'ATP Challenger Tour, le verra affronter le vainqueur de la rencontre entre le Taïwanais Tung-Lin Wu, 5e tête de série et 164e mondial, et le Français Enzo Couacaud (ATP 163/N.7). Vainqueur de quatre tournois Challenger au cours de sa carrière, Bergs pourrait conquérir une première couronne sur le continent américain. Son dernier titre remonte au mois de juin 2022, lorsqu'il était sorti du tableau qualificatif pour remporter le Challenger 125 d'Ilkley en Angleterre contre l'Australien Alexey Popyrin. Le joueur de 23 ans a également remporté les tournois d'Almaty, de Lille et de Saint-Pétersbourg, tous en 2021. (Belga)