Conflit au Soudan - Début des évacuations d'étrangers

Les évacués ont transité par Port Soudan, une ville à 850 kilomètres à l'est de la capitale. Ils ont ensuite traversé la Mer Rouge, soit un trajet de 300 kilomètres. Les images de télévision montrent que des femmes et des enfants étaient à bord. Quatre autres navires seraient en route, avec au total 108 personnes de onze nationalités différentes. Il avait été précédemment annoncé que le Soudan allait faciliter les évacuations de diplomates et ressortissants de plusieurs pays, parmi lesquels Le Royaume-Uni, la France, la Chine et les Etats-Unis. Washington avait cependant indiqué qu'il était encore jugé trop dangereux de récupérer ses citoyens par avion. Les Affaires étrangères belges continuent à suivre la situation. Jusqu'à présent les conditions sécuritaires n'étaient pas garanties pour rapatrier les Belges sur place qui en formulent le souhait, a indiqué à Belga le porte-parole Wouter Poels. Le SPF Affaires étrangères a dénombré 42 Belges et ayant droits au Soudan. Les Pays-Bas comptent deux C-130 stationnés en Jordanie et prêts à intervenir dès que l'évacuation sera envisageable. Les Affaires étrangères néerlandaises sont en contact avec 134 ressortissants au Soudan. (Belga)