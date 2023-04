Formule E - Mitch Evans remporte le premier ePrix de Berlin, Vandoorne abandonne après un accrochage

Après avoir signé le 3e meilleur temps des qualifications, Vandoorne a débuté de la deuxième ligne le premier ePrix de Berlin du week-end. Au 20e tour, alors qu'il était à la lutte avec Dan Ticktum pour la 10e place, le pilote courtraisien s'est vu fermer la porte par le Britannique, qui l'a touché et emmené vers le mur latéral. Les dégâts importants ont contraint les deux voitures à l'abandon et Stoffel Vandoorne n'a pas hésité à montrer son mécontentement envers son concurrent après l'accrochage. C'est la première fois depuis l'ePrix de New York City 2021 que le champion du monde en titre ne termine pas une course en Formule E. Parti 9e, Mitch Evans s'est adjugé la victoire devant son coéquipier chez Jaguar TCS Racing, le Britannique Sam Bird, qui a débuté en première ligne aux côtés du poleman suisse Sebastian Buemi (Envision Racing). Ce dernier a terminé 4e, derrière l'Allemand Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) et devant l'Australien Nick Cassidy (Envision Racing). Au classement des pilotes, Stoffel Vandoorne recule à la 12e place avec 22 points. L'Allemand Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), qui a terminé 6e samedi, est en tête avec 94 points. Un second ePrix de Berlin, 8e manche du championnat sur un total de 16, aura lieu dimanche. (Belga)