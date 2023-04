Invasion de l'Ukraine - La Lettonie va livrer tous ses missiles antiaériens Stinger à l'Ukraine

Selon le ministère de la Défense letton, tous les missiles antiaériens Stinger que possède le pays balte, membre de l'UE et de l'OTAN, vont être livrés à Kiev. En outre, davantage de formations de soldats ukrainiens auront lieu en Lettonie, selon une déclaration publiée vendredi. "La Lettonie a répondu à la demande de l'Ukraine de livrer des systèmes de défense aérien et décidé de fournir à l'Ukraine tous les systèmes Stinger dont nous disposons encore. Nous allons faire de notre mieux pour les livrer au plus vite", selon la ministre de la Défense, In?ra M?rniece. Elle n'a toutefois pas fournir de détails sur le nombre de dispositifs ni de calendrier de livraison. L'Ukraine tente de repousser l'invasion russe depuis 14 mois et dépend largement du soutien des alliés occidentaux pour son équipement militaire. Vendredi, une cinquantaine de pays, dont la Belgique, se sont réunis à Ramstein pour discuter de cette aide. La Lettonie, qui partage une frontière avec la Russie et son allié le Bélarus, est un des plus fervents alliés de l'Ukraine. (Belga)