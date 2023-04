Italie: séisme d'une magnitude de 4,4 en Sicile

Le séisme, dont l'épicentre a été enregistré dans la ville portuaire de Catania, a été ressenti dans la région au pied du volcan Etna dans l'après-midi, vers 14h00. Selon le département italien de la protection civile, aucun dégât ou blessé n'a été signalé. L'Italie est située dans une région sismique très active si bien que des tremblements de terre y sont plus fréquents. Les conséquences peuvent parfois être beaucoup plus graves, comme lors des séismes de 2009 et 2016 dans le centre de l'Italie, qui avaient chacun tué environ 300 personnes. (Belga)