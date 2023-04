L'épave d'un navire de la Seconde Guerre avec retrouvé au large des Philippines

Le Montevideo Maru a été localisé le 18 avril par plus de 4.000 mètres de profondeur en mer de Chine méridionale, à 110 km au large de l'île philippine de Luzon, a annoncé samedi la Silentworld Foundation, une société d'archéologie sous-marine. La découverte est intervenue après 12 jours de recherches au moyen, notamment, d'un drone sous-marin équipé d'un sonar. Ce naufrage reste l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'histoire de l'Australie. Le Montevideo Maru, un cargo mixte, avait été coulé le 1er juillet 1942 par le sous-marin américain USS Sturgeon, dont l'équipage ignorait qu'il convoyait vers l'île chinoise de Hainan, occupée par l'armée japonaise, des prisonniers de guerre alliés. Selon la Silentworld Foundation, environ 1.060 personnes de 14 nationalités avaient péri, dont 979 Australiens capturés pendant la bataille de Rabaul, en Nouvelle-Guinée, parmi lesquels au moins 850 militaires. Il a fallu plus de cinq ans pour planifier la mission pour retrouver le navire, selon la Silentworld Foundation. Les recherches avaient commencé le 6 avril. "Le lieu où reposent les âmes perdues du Montevideo Maru a enfin été trouvé", a réagi le Premier ministre australien Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Nous espérons que les nouvelles d'aujourd'hui apporteront un peu de réconfort aux proches qui ont tant attendu", a-t-il ajouté. La Silentworld Foundation a précisé que l'épave du Montevideo Maru, qui repose à une profondeur plus grande que celle du Titanic, ne sera pas dérangée. Aucun objet ou reste humain ne sera retiré, par respect pour les familles des victimes. (Belga)