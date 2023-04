Les Belges à l'étranger - Wolfsburg et ses belges réalisent une bonne opération à Bochum, nouvelle défaite du Hertha

En première période, Mattias Svanberg (10e) a mis le feu aux poudres d'une tête qui a trompé Manuel Riemann. Jakub Kaminski (21e) a ensuite doublé le score avec tir en finesse qui a fini dans les filets adverses. Les 'Wölfe' ont marqué un troisième but via Patrick Wimmer (33e). Après la pause, Mattias Svanberg (56e) a trouvé une seconde fois le chemin des filets grâce à un tir d'une précision chirurgicale. Alors que Moritz Broschinski (69e) sauvait l'honneur des locaux sur une erreur défensive, Luca Waldschmidt (77e) a inscrit un dernier but pour Wolfsburg. Dans un même temps, le Hertha Berlin, malgré un but de Dodi Lukebakio, s'est incliné face à Werder Brême (2-4). Le Diable Rouge a joué toute la rencontre dans les rangs des locaux. La première demi-heure a été animée par Marvin Ducksch (6e, 27e) qui a signé un doublé via une tête et une action solitaire. En deuxième période, Ducksch (51e) a prouvé une troisième fois ses qualités techniques avec une reprise de volée. Après l'heure de jeu, Mitchell Weiser (63e) a profité d'un cafouillage de la défense pour porter la marque à quatre (63e). Le Hertha Berlin a réduit l'écart grâce à une frappe de Jessic Ngankam (68e) et un penalty converti de Lukebakio (79e). Au classement de la première division allemande, Wolfsburg, 43 points, pointe en milieu de tableau à la 8e place alors que le Hertha Berlin s'enfonce au dernier rang avec 22 unités. Brême occupe la 12e position avec 35 points et Bochum la 15e avec 27 points. (Belga)