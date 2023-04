S&P relève la perspective du Royaume-Uni, maintient la note à AAA/A-1

Cette perspective stable "reflète la performance économique récente plus solide du Royaume-Uni et des déficits budgétaires plus contenus au cours des deux prochaines années", détaille l'agence de notation dans un communiqué. S&P souligne notamment que "les mesures politiques du gouvernement sur le front de l'offre et l'amélioration des relations avec l'UE pourraient soutenir les perspectives de croissance à moyen terme, malgré les contraintes structurelles existantes". Néanmoins, cela est "contrebalancé par les risques découlant de la position budgétaire toujours contrainte du Royaume-Uni, caractérisée par une dette publique nette élevée dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés et de possibles pressions sur les dépenses compte tenu des prochaines élections générales (prévues pour janvier 2025 au plus tard)". Ainsi, l'agence de notation avertit qu'elle pourrait abaisser la note du Royaume-Uni si ses performances budgétaires sont plus faibles que prévu, "réduisant ainsi la marge de manoeuvre du gouvernement pour réagir aux futurs chocs économiques". A l'inverse, la note pourrait être relevée si la performance budgétaire s'avérait meilleure qu'attendu, "plaçant la dette publique nette sur une ferme trajectoire à la baisse". (Belga)