Top 10 pour Kenny Herremans lors de la course 1 des GT4 European Series à Monza

La course 1 disputée samedi en fin d'après-midi était marquée par un impressionnant accident après 10 minutes de course. Alors que le peloton ralentissait suite à un Full Course Yellow en raison d'une McLaren Artura immobilisée en bord de piste, l'Allemand Lorenz Stegmann (Aston Martin) percutait violemment l'Espagnol Lluc Ibanez (Mercedes-Benz). Au vu des dégâts causés aux rails de sécurité, la direction choisissait de brandir le drapeau rouge qui allait durer près d'une heure. La course repartait ensuite avec 46 minutes de course, sans incident majeur. Parmi les pilotes belges, c'est Kenny Herremans qui était le mieux classé à l'arrivée. Faisant équipe avec le Hollandais Jop Rappange sur la Chevrolet Camaro du V8 Racing, l'ancien champion de Ford Fiesta Sprint Cup terminait à la douzième place absolue assortie d'un Top 10 dans la catégorie Silver. C'est la première apparition de Herremans dans cette catégorie, lui qui évoluait en Pro-Am l'an dernier. Monza marquait la première course en GT4 de l'écurie belge Xwift Racing Events qui engage une Toyota GR Supra. Le duo composé du Belge Antoine Potty et du Français Etienne Cheli prend la dix-huitième position général doublé d'un Top 15 en Silver Cup. Le Bruxellois Rodrigue Gillion, inscrit sur Aston Martin Vantage avec l'Indien Akhil Rabindra, termine trente-huitième. Les GT2 European Series entamaient également leur saison 2023 à Monza. Quatrième au général et troisième en catégorie Pro-Am, Nicolas Saelens (KTM X-Bow) est l'unique pilote belge à l'arrivée. Peter Guelinckx et Stienes Longin, engagés sur l'Audi R8 de l'écurie limbourgeoise PK Carsport, ont en été contraints à l'abandon après un accrochage du premier cité au départ. (Belga)