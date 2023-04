Une élue transgenre démocrate du Montana censurée par les républicains locaux

Cette polémique constitue l'un des derniers épisodes de la violente bataille culturelle que se livrent les deux grands partis américains. Début avril, l'exclusion de deux élus démocrates Afro-Américains du parlement du Tennessee, pour avoir manifesté contre la violence par armes à feu, avait poussé le président Joe Biden à monter au créneau pour obtenir leur réintégration. Depuis jeudi, Zooey Zephyr, seule parlementaire transgenre du Montana, n'a plus le droit d'intervenir au sein du parlement local. La majorité conservatrice de la Chambre lui reproche des propos jugés inappropriés. Plus tôt dans la semaine, Mme Zephyr avait estimé que ses collègues devraient "avoir honte" de voter une loi interdisant de délivrer aux mineurs transgenres des traitements hormonaux pour assurer leur transition. "La prochaine fois (...) que vous inclinerez votre tête pour prier, j'espère que vous verrez le sang sur vos mains", avait lancé l'élue à l'adresse des républicains qui ont adopté ce texte. Elle estime que ce genre de lois pousse les personnes transgenres à se suicider. Dans un communiqué publié jeudi soir, elle a expliqué que le Parlement "refuse de (l)'autoriser à (s)'exprimer sur tout projet de loi jusqu'à la fin de la session législative", à moins qu'elle ne s'excuse. L'élue dénonce une "décision fondamentalement antidémocratique" de ces républicains, destinée à garantir "le silence alors qu'ils suppriment les droits des habitants transgenres et homosexuels du Montana." Dès mardi, un groupe de 21 républicains avait signé une lettre réclamant la "censure" de Mme Zéphyr. Dans ce document, ils se réfèrent à elle en utilisant un pronom masculin. (Belga)